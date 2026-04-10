росія проводила таємну підводну операцію у британських водах

Про це повідомив (https://www.telegraph.co.uk/politics/2026/04/09/john-healey-defence-press-conference-russia-tankers-chanel/) Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

Велика Британія та її союзники протягом місяця відстежували ударний підводний човен кремля і два шпигунські підводні апарати в Північному морі, перш ніж ті відступили. Британські кораблі скинули сонарні буї, щоб стримати підводні апарати від націлювання на підводні кабелі, які забезпечують життєво важливі телекомунікації.

«Президенту путіну я кажу: ми вас бачимо, ми бачимо вашу активність над нашими кабелями та трубопроводами, і ви повинні знати, що будь-яка спроба їх пошкодити не буде терпимою і матиме серйозні наслідки», – сказав Гілі.

Міністр оборони додав, що ця операція показує, чому «не в національних інтересах Британії» перекидати значні сили флоту на Близький Схід.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/65300

Новости портала «Весь Харьков»