Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:27
Просмотров: 74

росія проводила таємну підводну операцію у британських водах

Про це повідомив (https://www.telegraph.co.uk/politics/2026/04/09/john-healey-defence-press-conference-russia-tankers-chanel/) Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

Велика Британія та її союзники протягом місяця відстежували ударний підводний човен кремля і два шпигунські підводні апарати в Північному морі, перш ніж ті відступили. Британські кораблі скинули сонарні буї, щоб стримати підводні апарати від націлювання на підводні кабелі, які забезпечують життєво важливі телекомунікації.

«Президенту путіну я кажу: ми вас бачимо, ми бачимо вашу активність над нашими кабелями та трубопроводами, і ви повинні знати, що будь-яка спроба їх пошкодити не буде терпимою і матиме серйозні наслідки», – сказав Гілі.

Міністр оборони додав, що ця операція показує, чому «не в національних інтересах Британії» перекидати значні сили флоту на Близький Схід.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/65300

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Бойова робота прикордонників (ВІДЕО)
Сегодня 09:25    1
Історія, яку не дуже любили розповідати
Сегодня 09:04    39
«Евробомба»: ядерные фантомы Нарышкина
Сегодня 08:48    63
Польські винищувачі F-16 перехопили над Балтійським морем літак рф, який вів розвідку
Сегодня 08:44    64
Харківщина 10 квітня
Сегодня 08:40    64
Хроніки ночі. Атака добрих БПЛА
Сегодня 08:23    72
Дрон-камикадзе "Герань-5", он же иранский Karrar… Самое время паниковать? Или нет?
Сегодня 08:16    91
Єврокомісія вимагає пояснень від Угорщини через оприлюднені у ЗМІ записи розмов Сіярто з лавровим
Сегодня 08:12    82
Збито/подавлено 113 ворожих БПЛА
Сегодня 08:09    97
Оперативна інформація станом на 08:00 10.04.2026 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:05    156
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

