Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:21
Просмотров: 48

росія розгорнула дезінформаційну кампанію про нібито «сепаратизм» у Литві, просуваючи фейкові наративи про «Клайпедську народну республіку»

● За даними (https://www.delfi.lt/naujienos/lietuvoje/vsd-prasidejo-nauja-rusijos-informaciniu-ataku-pries-baltijos-valstybes-banga-120235338) Департаменту держбезпеки Литви, у соцмережах, зокрема в TikTok, поширюються ШІ-відео про те, що Клайпеда нібито «належить росії».

● Насправді у Клайпедському регіоні немає сепаратистських рухів. Регіон став мішенню інформаційних атак кремля, оскільки він є стратегічно важливим для Литви. Тут розташовані ключовий морський порт і СПГ-термінал, що дав змогу країні повністю відмовитися від російського газу.

● Імітація наявності сепаратистських настроїв є класичним елементом гібридної війни росії. Схожі інформаційні операції фіксувалися також в інших державах Балтії. Мета — спровокувати напругу в суспільстві та підірвати довіру до державних інституцій і НАТО.

❗️ Подібні сценарії москва відпрацьовувала у 2014 році, коли просувалися так звані народні республіки в Україні. Спочатку це подавалося як «внутрішній протест», а згодом стало прикриттям для військової агресії. Тому такі інформаційні операції необхідно сприймати максимально серйозно.

Литва вже реагує на ці виклики на рівні безпекових структур. Водночас подібні кампанії потребують системної протидії — від координації між державними органами до підвищення медіаграмотності суспільства.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/17708

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 