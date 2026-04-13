росія розгорнула дезінформаційну кампанію про нібито «сепаратизм» у Литві, просуваючи фейкові наративи про «Клайпедську народну республіку»

● За даними (https://www.delfi.lt/naujienos/lietuvoje/vsd-prasidejo-nauja-rusijos-informaciniu-ataku-pries-baltijos-valstybes-banga-120235338) Департаменту держбезпеки Литви, у соцмережах, зокрема в TikTok, поширюються ШІ-відео про те, що Клайпеда нібито «належить росії».

● Насправді у Клайпедському регіоні немає сепаратистських рухів. Регіон став мішенню інформаційних атак кремля, оскільки він є стратегічно важливим для Литви. Тут розташовані ключовий морський порт і СПГ-термінал, що дав змогу країні повністю відмовитися від російського газу.

● Імітація наявності сепаратистських настроїв є класичним елементом гібридної війни росії. Схожі інформаційні операції фіксувалися також в інших державах Балтії. Мета — спровокувати напругу в суспільстві та підірвати довіру до державних інституцій і НАТО.

❗️ Подібні сценарії москва відпрацьовувала у 2014 році, коли просувалися так звані народні республіки в Україні. Спочатку це подавалося як «внутрішній протест», а згодом стало прикриттям для військової агресії. Тому такі інформаційні операції необхідно сприймати максимально серйозно.

Литва вже реагує на ці виклики на рівні безпекових структур. Водночас подібні кампанії потребують системної протидії — від координації між державними органами до підвищення медіаграмотності суспільства.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/17708

