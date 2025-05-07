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росія відправляє медиків на ТОТ — як у ГУЛАГ
У рф — нова примусова “реформа”: медики-випускники змушені три роки працювати на тимчасово окупованих територіях України.
Відмова = мобілізація або штраф у три рази вищий за вартість навчання.
Це не “допомога”, а спроба залатати діру у розбитій медичній системі на ТОТ. Там немає лікарів, обладнання чи ліків. І їхніх “земських лікарів” туди не заманити — тож тепер відправляють силоміць.
Це ще одне свідчення, що русскій мір — це злидні, примус і цинізм.
Джерело: https://t.me/sprotyv_official/6882