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росія веде дезінформаційну кампанію, намагаючись звинуватити Україну у знищенні Мирнограда на Донеччині та вбивстві його мешканців

росія веде дезінформаційну кампанію, намагаючись звинуватити Україну у знищенні Мирнограда на Донеччині та вбивстві його мешканців

● Зокрема, російське пропагандистське утворення «міжнародний громадський трибунал» випустило чергову «доповідь», у якій стверджується про «цілеспрямовані удари дронів», «розстріли мирних мешканців» та «рознарядки на спалення житлових будинків» з боку ЗСУ в місті Мирноград.

● Як і в інших подібних «доповідях», усі звинувачення на адресу України ґрунтуються виключно на емоційних розповідях нібито місцевих жителів без будь-яких доказів. А сам «трибунал», як повідомляв (https://t.me/CenterCounteringDisinformation/17318) раніше Центр, є кишеньковою структурою кремля, яка не має жодного юридичного статусу.

● Однак про те, що саме російські війська систематично били по місту артилерією, КАБами та дронами, знищуючи цивільну інфраструктуру Мирнограда та вбиваючи його мешканців, пропагандисти у своїх «доповідях» не згадують.

❗️ кремль діє за перевіреним сценарієм: всі ресурси ru-пропаганди спрямовуються на те, щоб перекласти на Україну провину за власні воєнні злочини.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/18329

Новости портала «Весь Харьков»

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