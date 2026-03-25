Сегодня 09:52
росія використовує ШІ для деморалізації військових

ЦПД фіксує у TikTok новий етап інформаційної операції росії із використанням ШІ-відео, спрямованої на деморалізацію українських військових і ветеранів.

● Йдеться про серію згенерованих відео, де «ветерани» скаржаться, що держава нібито залишила їх напризволяще, а суспільство «не цінує їхню жертву». Паралельно публікуються відео з «цивільними», які цинічно висловлюються про ветеранів або нібито відмовляють їм у пільгах.

✅ Ці ролики згенеровані штучним інтелектом і поширюються через мережу анонімних акаунтів, що свідчить про скоординований характер кампанії.

❗️Мета інформаційної операції — сформувати у військових і ветеранів відчуття знецінення їхньої служби, нав’язати думку, що після повернення до цивільного життя вони залишаться сам на сам зі своїми проблемами без підтримки з боку суспільства.

● Це продовження серії подібних інформаційних атак із використанням ШІ-контенту. Раніше Центр фіксував кампанії (https://t.me/CenterCounteringDisinformation/17437) зі згенерованими «дітьми», які через емоційні маніпуляції намагалися тиснути на військових і викликати у них почуття провини.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/17532

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

