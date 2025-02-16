росія за два роки війни проти України понад шість тисяч разів використовувала заборонені хімічні речовини — МЗС України

У відомстві повідомили, що ознайомилися зі звітом Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), який підтверджує, що надані Україною матеріали, зокрема чотири російські гранати РГ-Во та відповідні зразки ґрунту та трави, містять речовину CS, яка входить до складу засобів ведення боротьби із масовими заворушеннями.

Таким чином рф порушує Конвенцію про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення.

"Українська сторона постійно інформує міжнародну спільноту про систематичне застосування рф небезпечних хімічних речовин проти України, зокрема сльозогінних гранат типу «РГ-Во». У період з лютого 2023 до лютого 2025 року були задокументовані 6 129 випадків застосування російськими окупантами боєприпасів, які містять небезпечні хімічні речовини, зокрема 2-хлоробензальмалононітрил (CS), хлорацетофенон (CN), а також хлорпікрин та меркаптани (малодоранти)", — повідомили в МЗС.

Джерело: t.me/znua_live

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