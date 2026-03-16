Росіяни атакували Харків «шахедами»: пошкоджено транспортну інфраструктуру, є постраждалий

Вранці 16 березня окупанти атакували Харків безпілотниками «шахед». Один з ударів зафіксовано в Шевченківському районі, постраждала одна людина.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Як уточнили в Харківській ОВА, 34-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес.

Згодом російські війська завдали другого удару. Він припав на межу Київського та Шевченківського районів міста.

Унаслідок атаки пошкоджено транспортну інфраструктуру. Інформація про постраждалих не надходила.

