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Росіяни атакували Україну 150 безпілотниками, з яких 64 було збито
У ніч на 2 травня, починаючи з 21:30 1 травня, противник атакував Україну 150 ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ; Чауда (Крим).
Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Станом на 8:00 підтверджено збиття 64 ударних БпЛА Shahed та інших безпілотників на сході, півночі та в центрі країни.
62 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені.
Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.