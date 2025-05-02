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Росіяни атакували Україну 150 безпілотниками, з яких 64 було збито

Росіяни атакували Україну 150 безпілотниками, з яких 64 було збито

У ніч на 2 травня, починаючи з 21:30 1 травня, противник атакував Україну 150 ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ; Чауда (Крим).

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 8:00 підтверджено збиття 64 ударних БпЛА Shahed та інших безпілотників на сході, півночі та в центрі країни.

62 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.

Агентство Телевидения Новости

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