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Росіяни били по Харківщині КАБами та дронами: один загиблий, троє поранених

Росіяни били по Харківщині КАБами та дронами: один загиблий, троє поранених

З 14 по 15 травня обстрілів зазнали шість населених пунктів Харківської області. Для ударів росіяни застосовували п’ять КАБів, один БпЛА «Ланцет» та два FPV-дрони.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів у Куп’янську загинув 60-річний чоловік, у селищі Куп’янськ-Вузловий Куп’янської громади постраждала 58-річна жінка. Також у селі Козача Лопань Дергачівської громади дістали поранення 86-річний і 75-річний чоловіки.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Куп’янському районі пошкоджено дев’ять приватних будинків, багатоквартирний будинок, склад свинокомплексу;в Ізюмському районі пошкоджено чотири приватні будинки та дві господарчі споруди;у Харківському районі пошкоджено автомобіль екстреної медичної допомоги;у Чугуївському районі пошкоджено екскаватор.

Агентство Телевидения Новости

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