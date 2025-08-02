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росіяни більше не літають

росіяни більше не літають

Понад 400 разів українські дрони спричиняли закриття російських аеропортів у 2025 році.

І це лише половина року пройшла

Джерело: https://t.me/uawarinfographics/5124

Новости портала «Весь Харьков»

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