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росіяни більше не літають
Понад 400 разів українські дрони спричиняли закриття російських аеропортів у 2025 році.
І це лише половина року пройшла
Джерело: https://t.me/uawarinfographics/5124
Понад 400 разів українські дрони спричиняли закриття російських аеропортів у 2025 році.
І це лише половина року пройшла
Джерело: https://t.me/uawarinfographics/5124
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