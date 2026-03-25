Сегодня 11:11
росіяни брешуть про "катування" полонених в Україні

ru-пропаганда вкотре використовує військовослужбовців, які повернулися з полону, для постановочних «свідчень про катування в Україні».

● У пропагандистських каналах з'явилося відео військовослужбовця рф, який повернувся з полону та нібито розповідає про «звірства українських неонацистів». Зокрема, він стверджує, що після потрапляння в полон українські військові нібито зав’язали йому очі, а також — попри поранення — били, допитували й погрожували.

● У матеріалі немає жодних доказів цим звинуваченням, крім слів самого чоловіка. Такі ролики з'являються (https://t.me/CenterCounteringDisinformation/17261) регулярно і є елементом системної пропагандистської кампанії. Зовнішній вигляд росіян, яких обміняли, часто не відповідає твердженням про «катування» — люди мають здоровий і доглянутий вигляд.

✅Мета таких відео (https://t.me/CenterCounteringDisinformation/17308) — виправдати власні злочини та дискредитувати Україну. На відміну від росії, Україна забезпечує прозорий механізм моніторингу та взаємодії з міжнародними структурами, представники яких мають регулярний доступ до місць утримання військовополонених.

‼️ Численні задокументовані факти катувань, жорстокого поводження та повної ізоляції українських військовополонених стосуються саме росії. Міжнародні правозахисні інституції неодноразово повідомляли про системні порушення прав українців у російському полоні.

