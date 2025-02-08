росіяни б'ють по українських підземних сховищах газу і самому газодобуванню

При чому в першому випадку окупанти вже досягли своєї мети, хоч і другорядної, пише Ігор Маскалевич у статті «Чи вистачить Україні газу до кінця зими? Прогнози та рішення».

«З весни минулого року розпочалися атаки на західноукраїнські підземні сховища. По ключовому Більче-Волицькому прильоти вже рахують серіями. Мета — максимально вибити компресорні цехи сховищ. Другої мети атак орки, безперечно, досягли — розлякавши західних газотрейдерів», — пише автор.

За словами Маскалевича, на початку зими 2023/2024 у сховищах було близько трьох млрд кубів газу західних компаній. Частину цього «блакитного палива» вже продали в Україні. Однак цієї зими обсяги закачування західного газу впали — його у сховищах зараз близько 1%.

«А ще минулої весни ми хотіли залучити 4-5 млрд кубометрів від міжнародних компаній», — зазначає автор.

Також росіяни активізували удари й по самому газовидобутку. Таким чином, ворог хоче максимально скоротити доступні нам ресурси газу. Зокрема йдеться, зокрема, про власний видобуток газу. Остання на місяць становить 1,5 млрд кубометрів.

Насамперед росіяни намагаються бити по Харківській області, адже там зосереджено 40–45% газовидобутку країни. При цьому до кордону з рф лише 100–200 кілометрів.

«Те, що левова частка розвіданих запасів українського газу знаходиться у двох областях — Харківській та Полтавській, секретом не є. Видобуток газу на заході України до вторгнення ледве перевищував 5% загальноукраїнського і на чверть не покривав навіть регіонального споживання», — додав автор.

Джерело: https://t.me/znua_live/188853

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