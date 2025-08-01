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росіяни грабують історію під виглядом археології

росіяни грабують історію під виглядом археології

кремль використовує історію як інструмент пропаганди. Тепер — і археологію.

На тимчасово окупованих територіях російські "археологи" розпочали розкопки в Мангуп-Кале (Бахчисарайський район), не маючи жодного юридичного права. Їх мета — не наука, а грабунок: вивіз артефактів до рф та переписування історії.

Очікується прибуття російських "експедицій" і на ТО Херсонщини. Їхнє завдання — фальсифікувати історичні факти, аби створити "докази" про нібито історичну приналежність цих земель до рф.

Це не дослідження — це спроба привласнити наше минуле так само, як вони намагаються захопити майбутнє.

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7433

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