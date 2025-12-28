росіяни могли розмістити ракету «Орєшнік» на колишній авіабазі «Кричев» на сході Білорусі
На супутникових знімках, які проаналізували дослідники зі США, видно будівельний проєкт російської бази зі стратегічними ракетами, який розпочали у серпні цього року.
На злітно-посадковій смузі залили бетонний майданчик, а потім його засипали землею. Це може свідчити про замасковану точку запуску ракет.
Дослідники кажуть, що на 90% впевнені в тому, що на знімки потрапив саме «Орєшнік». За словами джерела Reuters, їхня оцінка збігається з висновками американської розвідки.
Ракети «Орєшнік» можуть нести ядерний заряд і летіти на відстань до 5 500 км. Експерти вважають, що розміщуючи таку зброю в Білорусі, росія намагається вплинути на країни НАТО й утримати їх від поставок далекобійної зброї для України.
▪️росіяни вперше застосували свою експериментальну балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік» 21 листопада 2024 року — удар тоді прийшовся по Дніпру.
▪️Про те, що систему розмістили в Білорусі, стало відомо в грудні 2025-го. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна знає, де саме в Білорусі розмістять «Орєшнік», і передає цю інформацію партнерам.
Фото: ArmsControlWonk
Джерело: https://t.me/babel/79075