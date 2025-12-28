Надзвичайне
Сегодня 06:54
росіяни могли розмістити ракету «Орєшнік» на колишній авіабазі «Кричев» на сході Білорусі

На супутникових знімках, які проаналізували дослідники зі США, видно будівельний проєкт російської бази зі стратегічними ракетами, який розпочали у серпні цього року.

На злітно-посадковій смузі залили бетонний майданчик, а потім його засипали землею. Це може свідчити про замасковану точку запуску ракет.

Дослідники кажуть, що на 90% впевнені в тому, що на знімки потрапив саме «Орєшнік». За словами джерела Reuters, їхня оцінка збігається з висновками американської розвідки.

Ракети «Орєшнік» можуть нести ядерний заряд і летіти на відстань до 5 500 км. Експерти вважають, що розміщуючи таку зброю в Білорусі, росія намагається вплинути на країни НАТО й утримати їх від поставок далекобійної зброї для України.

▪️росіяни вперше застосували свою експериментальну балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік» 21 листопада 2024 року — удар тоді прийшовся по Дніпру.

▪️Про те, що систему розмістили в Білорусі, стало відомо в грудні 2025-го. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна знає, де саме в Білорусі розмістять «Орєшнік», і передає цю інформацію партнерам.

Фото: ArmsControlWonk

Джерело: https://t.me/babel/79075

Новости портала «Весь Харьков»

