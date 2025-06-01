росіяни планують завезти “гастролерів” з мордовії до ТОТ Херсонщини

Окупаційна адміністрація Херсонщини уклала договір з владою мордовії щодо завезення “гастролерів” у регіон.

Республіки, підконтрольні імперії, активно продають робочу силу на тимчасово окуповані території. Адже місцеве населення або виїхало через прихід росіян, або уникає співпраці з ворогом.

Окупанти очікують прибуття медиків, вчителів та тренерів вже найближчим часом. Зауважимо: ці люди відповідальні за ідеологічну обробку українських дітей — і понесуть за це відповідальність.

ЦНС закликає: передавайте інформацію про "гастролерів", колаборантів та окупантів на наш анонімний чат-бот. (https://t.me/official_sprotyv_bot) А також приєднуйтесь до Руху опору (https://tinyurl.com/opirUA) — разом до Перемоги!

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7030

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