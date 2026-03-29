Росіяни продовжують інтенсивні атаки на Харківщині: вже десять штурмів з початку доби

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 29 березня. Триває 1468 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Від початку доби кількість атак окупантів вже становить 66.

На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз штурмував позиції підрозділів ЗСУ у районі населеного пункту Вільча.

На Куп’янському напрямку окупанти дев’ять разів намагалися поліпшити своє становище у районах населених пунктів Новоосинове, Петропавлівка, Кругляківка, Богуславка, Новоплатонівка та Борівська Андріївка. Два боєзіткнення тривають дотепер.

