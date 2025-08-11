росіяни, схоже, отримали на озброєння нову невідому крилату ракету, якою вже били по Україні — Defense Express

(https://zn.ua/ukr/war/dlja-udariv-po-ukrajini-rosijani-zastosuvali-novu-krilatu-raketu-shcho-pro-neji-vidomo.html)

Йдеться про малогабаритну крилату ракету, яку росіяни запустили 7 серпня по Миколаєву з південного напрямку.

Зображення збитої ракети, опубліковане ресурсом кількома джерелами свідчить про те, що ворог застосував нову, досі невідому зброю, яку за виглядом можна порівняти із британсько-французькою крилатою ракетою типу Storm Shadow, а концептуально — схожою з російською ракетою "Бандероль"та українською "Пекло".

Швидше за все, ця ракета обладнана турбореактивним двигуном, має дальність польоту до 700 км, швидкість до 700 км/год та бойову частину приблизно у 50 кг (як у "Шахеда").

Джерело: https://t.me/znua_live/213819

