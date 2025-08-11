Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:02
Просмотров: 33

росіяни, схоже, отримали на озброєння нову невідому крилату ракету, якою вже били по Україні — Defense Express

росіяни, схоже, отримали на озброєння нову невідому крилату ракету, якою вже били по Україні — Defense Express

росіяни, схоже, отримали на озброєння нову невідому крилату ракету, якою вже били по Україні — Defense Express

(https://zn.ua/ukr/war/dlja-udariv-po-ukrajini-rosijani-zastosuvali-novu-krilatu-raketu-shcho-pro-neji-vidomo.html)

Йдеться про малогабаритну крилату ракету, яку росіяни запустили 7 серпня по Миколаєву з південного напрямку.

Зображення збитої ракети, опубліковане ресурсом кількома джерелами свідчить про те, що ворог застосував нову, досі невідому зброю, яку за виглядом можна порівняти із британсько-французькою крилатою ракетою типу Storm Shadow, а концептуально — схожою з російською ракетою "Бандероль"та українською "Пекло".

Швидше за все, ця ракета обладнана турбореактивним двигуном, має дальність польоту до 700 км, швидкість до 700 км/год та бойову частину приблизно у 50 кг (як у "Шахеда").

Джерело: https://t.me/znua_live/213819

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Брехня: «Це буде несправедлива угода, але в Києві ми більше так не можемо»
Сегодня 06:10    25
Щодо перемовин Трампа та путіна на Алясці
Сегодня 06:09    26
Новини одним рядком
Сегодня 06:00    34
Оперативна інформація станом на 16:00 10.08.2025 щодо російського вторгнення
10.08.2025 17:10    142
Високоточним бомбовим ударом Повітряних сил України успішно уражено командний пункт батальйону окупантів в районі Олешок
10.08.2025 16:07    128
10 серпня 2012 року набув чинності мовний закон «Ківалова-Колесніченка».
10.08.2025 10:08    133
Обережно, хакери атакують українські держустанови та компанії через фішингові листи
10.08.2025 09:41    120
російські видавці повертаються на міжнародні ярмарки під чужим іменем
10.08.2025 09:34    137
Брехня: «виділення $500 млн на проєкт НАТО з постачання зброї США Україні – це боротьба русофобів за місце в рейтингу розпалювачів війни»
10.08.2025 09:29    140
Встреча на Аляске пока имеет тухлые прогнозы в репортажах всех агенств от FOX и до CNN
10.08.2025 09:22    170
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 