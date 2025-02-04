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Росіяни вдарили балістикою по місту Ізюм на Харківщині: четверо загиблих, десятки поранених

Росіяни вдарили балістикою по місту Ізюм на Харківщині: четверо загиблих, десятки поранених

Удень 4 лютого окупанти завдали удару балістичною ракетою по центральній частині міста Ізюм Харківської області. Четверо людей загинули.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Російська балістична ракета влучила в адмінбудівлю.

«Пошкоджено ще одну адмінбудівлю поряд, а також багатоповерхові житлові будинки. Жодного військового об‘єкта в цьому місці немає», – написав начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Четверо людей загинули, 20 поранені. П’ятьох постраждалих госпіталізували.

Оновлено о 12:48. На цю хвилину в Ізюмі шпиталізували 24 людини. Серед постраждалих – 15-річна дівчина, яка дістала осколкове поранення, стан постраждалої середній. Ще троє людей перебувають в операційній.

Агентство Телевидения Новости

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