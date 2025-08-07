Росіяни вдарили дронами по базі відпочинку на Харківщині
Впродовж доби росіяни били по Чугуївському, Ізюмському, Богодухівському та Куп’янському районах Харківської області. Проти мирного населення застосували керовані авіабомби, FPV-дрони та БпЛА. Постраждали троє людей.
Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.
Росіяни завдали ударів безпілотниками по Вовчанську. Внаслідок обстрілу пошкоджені приміщення бази відпочинку, виникла пожежа.
В Куп’янському районі через удари військових рф пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки. Поранено двох місцевих жителів.
Також росіяни скерували FPV-дрони по Золочівській громаді. Внаслідок влучання частково пошкоджено приватний будинок та енергомережі. Обійшлося без постраждалих.
З різних видів озброєння військові рф били по Ізюмському району. В селищі Борова зазнала поранень 86-річна жінка, постраждалу доставлено до лікарні. Сталося загоряння приватного будинку, пошкоджено дорожнє покриття, припаркований автомобіль та вікна в багатоквартирному будинку.