Надзвичайне
Сегодня 09:52
Росіяни вдарили дронами по базі відпочинку на Харківщині

Впродовж доби росіяни били по Чугуївському, Ізюмському, Богодухівському та Куп’янському районах Харківської області. Проти мирного населення застосували керовані авіабомби, FPV-дрони та БпЛА. Постраждали троє людей.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Росіяни завдали ударів безпілотниками по Вовчанську. Внаслідок обстрілу пошкоджені приміщення бази відпочинку, виникла пожежа. 

В Куп’янському районі через удари військових рф пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки. Поранено двох місцевих жителів. 

Також росіяни скерували FPV-дрони по Золочівській громаді. Внаслідок влучання частково пошкоджено приватний будинок та енергомережі. Обійшлося без постраждалих.

З різних видів озброєння військові рф били по Ізюмському району. В селищі Борова зазнала поранень 86-річна жінка, постраждалу доставлено до лікарні. Сталося загоряння приватного будинку, пошкоджено дорожнє покриття, припаркований автомобіль та вікна в багатоквартирному будинку.

