росіяни вдарили по дитячий лікарні в Одесі

Внаслідок масованого ворожого удару по густонаселеному району міста. Відсутнє електро-, водо, та теплопостачання у великий частині будинків, — міський голова Одеси Геннадій Труханов.

"Без тепла залишились лікарні, поліклініки та обʼєкти соціальної інфраструктури. На місті розгортається оперативний штаб.

Разом із спеціалістами наразі оцінюємо наслідки".

Повідомлення від ДТЕК:

"Наразі є локальні аварійні відключення в м. Овідіополь, м. Одеса, м. Чорноморка, сел. Таїрове, с. Бурлача Балка, с. Бурлача Балка, с. Лиманка, с. Мізікевича, с. Сухий Лиман, смт Саврань, смт Таїрове, Таїровська селищна рада, тг. Таїровська.

Ремонтні роботи проводяться в максимально короткі терміни, бережіть себе і своїх близьких".

Джерело: https://t.me/znua_live/190252

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