росіяни вдарили по дитячий лікарні в Одесі
Внаслідок масованого ворожого удару по густонаселеному району міста. Відсутнє електро-, водо, та теплопостачання у великий частині будинків, — міський голова Одеси Геннадій Труханов.
"Без тепла залишились лікарні, поліклініки та обʼєкти соціальної інфраструктури. На місті розгортається оперативний штаб.
Разом із спеціалістами наразі оцінюємо наслідки".
Повідомлення від ДТЕК:
"Наразі є локальні аварійні відключення в м. Овідіополь, м. Одеса, м. Чорноморка, сел. Таїрове, с. Бурлача Балка, с. Бурлача Балка, с. Лиманка, с. Мізікевича, с. Сухий Лиман, смт Саврань, смт Таїрове, Таїровська селищна рада, тг. Таїровська.
Ремонтні роботи проводяться в максимально короткі терміни, бережіть себе і своїх близьких".
Джерело: https://t.me/znua_live/190252