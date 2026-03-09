Надзвичайне
Перейти к списку новостей
09.03.2026 16:10
Просмотров: 97

Росіяни вдарили ракетою по селу Оскіл на Харківщині

Росіяни вдарили ракетою по селу Оскіл на Харківщині

9 березня у селі Оскіл Харківської області зафіксовано влучання російської ракети. Унаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки.

Про це повідомив начальник Оскільської СВА Геннадій Загоруйко.

Ракета влучила безпосередньо по території населеного пункту. У результаті обстрілу пошкоджено близько дев’яти приватних будинків.

На місці події працюють відповідні служби. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

«Закликаємо мешканців дотримуватися правил безпеки та реагувати на сигнали повітряної тривоги», – йдеться в повідомленні.

Screenshot

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 