Росіяни вдарили ракетою по селу Оскіл на Харківщині

9 березня у селі Оскіл Харківської області зафіксовано влучання російської ракети. Унаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки.

Про це повідомив начальник Оскільської СВА Геннадій Загоруйко.

Ракета влучила безпосередньо по території населеного пункту. У результаті обстрілу пошкоджено близько дев’яти приватних будинків.

На місці події працюють відповідні служби. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

«Закликаємо мешканців дотримуватися правил безпеки та реагувати на сигнали повітряної тривоги», – йдеться в повідомленні.

Screenshot

Агентство Телевидения Новости