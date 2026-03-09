09.03.2026 16:10
Росіяни вдарили ракетою по селу Оскіл на Харківщині
9 березня у селі Оскіл Харківської області зафіксовано влучання російської ракети. Унаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки.
Про це повідомив начальник Оскільської СВА Геннадій Загоруйко.
Ракета влучила безпосередньо по території населеного пункту. У результаті обстрілу пошкоджено близько дев’яти приватних будинків.
На місці події працюють відповідні служби. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.
«Закликаємо мешканців дотримуватися правил безпеки та реагувати на сигнали повітряної тривоги», – йдеться в повідомленні.
