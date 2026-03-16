Росіяни запустили по Україні 211 БпЛА: у Повітряних силах розповіли про особливості сьогоднішньої атаки

У ніч на 16 березня та вранці російські війська атакували Україну 211 ударними безпілотниками різних типів. Основні напрямки удару – Одеська, Запорізька та Київська області. Особливістю цієї атаки стала нетипова ранкова хвиля дронів у напрямку Київської області.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

У ніч на 16 березня, починаючи з 18:00 15 березня та протягом сьогоднішнього ранку, рф атакувала Україну 211 ударними БпЛА Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ; Гвардійське ТОТ АР Крим. Понад 100 із них – «шахеди». Особливість – нетипова ранкова атака противника із застосуванням ударних дронів різних типів у напрямку Київщини.

Станом на 11:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 194 російські БпЛА різних типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння уламків на 11 локаціях.

Агентство Телевидения Новости