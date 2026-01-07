Росіяни запустили по Україні 95 БпЛА та ракету «Іскандер»

У ніч на 7 січня, починаючи з 18:00 6 січня, рф атакувала Україну однією балістичною ракетою «Іскандер-М» із Таганрогу, а також 95 ударними БпЛА Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів із напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Орел, Гвардійське (ТОТ АР Крим), Донецьк (ТОТ України). Близько 60 дронів були ідентифіковані як «шахеди».

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 7:30 протиповітряною обороною збито та подавлено одну балістичну ракету та 81 безпілотник на півночі, центрі та сході країни.

Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на восьми локаціях, а також падіння збитих цілей та уламків на п’яти локаціях.

Агентство Телевидения Новости