Сегодня 08:42
Росіяни запустили по Україні 98 БпЛА, 87 із них вдалося знешкодити

Росіяни запустили по Україні 98 БпЛА, 87 із них вдалося знешкодити

Протягом ночі, з 00:10 13 квітня, росіяни атакували Україну 98 ударними БпЛА Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ; Гвардійське ТОТ АР Крим. Близько 65 із них – «шахеди».

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 8:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 87 російських безпілотників різних типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання дев’яти ударних БпЛА на дев’яти локаціях, а також падіння уламків на одній локації.

