Росіяни запустили по Україні понад 650 дронів та десятки ракет, є жертви

Уночі 23 грудня військові рф завдали масованого удару по Україні, били по енергетичній та цивільній інфраструктурі. Сьогодні окупанти застосували більш ніж 650 дронів, значна частина з яких – «шахеди», та понад три десятки ракет.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Станом на зараз на більшій частині території України зберігається режим повітряних тривог. Залучені всі необхідні служби для ліквідації наслідків удару.

На Київщині від удару російського дрона загинула жінка. Відомо про загиблу людину на Хмельниччині. На Житомирщині російський дрон влучив у житловий будинок, загинула чотирирічна дитина.

Загалом під ударом опинилися щонайменше 13 областей. Значну частину дронів і ракет вдалося збити.

