Росіяни завдали артилерійського удару по Харківському району: постраждала жінка

Сьогодні, 13 лютого близько 14:30, окупанти завдали артилерійського удару по житловому сектору селища Козача Лопань Харківського району.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Внаслідок обстрілу уламкові поранення верхніх і нижніх кінцівок дістала 83-річна місцева жителька. У стані середньої важкості вона була доставлена медиками «швидкої» до лікарні у Харків.

У будинку розпочалася пожежа. Наразі оперативні служби здійснюють огляд території з метою оцінки руйнувань критичної інфраструктури.

Даних щодо інших постраждали на теперішній час не надходило.

Агентство Телевидения Новости