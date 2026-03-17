Росіяни завдали ударів по Харкову та 16 населених пунктах області

Протягом доби обстрілів зазнали Харків та 16 населених пунктів Харківської області. Постраждали 10 людей.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Окупанти атакували БпЛА Шевченківський, Немишлянський, Салтівський райони Харкова. Пошкоджено вікна у трьох будинках, цивільне підприємство, автомобіль, електромережі. Гострої реакції на стрес зазнав 34-річний чоловік, травмовані чоловіки 61, 52, 54 років.

У Харківському районі пошкоджено цивільне підприємство в Мерефі та нежитлову будівлю в селищі Рогань.

Також медики надали допомогу 68-річному чоловіку, який 13 березня зазнав поранень у селі Новоосинове Курилівської громади.

У Богодухівському районі пошкоджено три приватні будинки в селищі Золочів; два приватні будинки, господарчі споруди, електромережі в селі Клинова Новоселівка та багатоквартирний будинок в селі Світличне.

У Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок у селі Гусинка. Біля села Мирне Шевченківської громади пошкоджено автомобіль, зазнала травм 48-річна жінка. Також пошкоджено автомобіль та машину екстреної медичної допомоги в селі Просянка, постраждали 84-річна і 70-річна жінки та 74-річний чоловік.

В Ізюмі пошкоджено вікна в будинку та прибудинкові споруди. Неподалік села Гороховатка Борівської громади постраждав 65-річний чоловік, пошкоджено автомобіль.

У Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок у селі Мартове, постраждала 75-річна жінка. Також у селищі Старий Салтів пошкоджено приватний будинок та електромережі. У Чугуєві зазнали пошкоджень СТО та чотири автомобілі. У Зеленому Колодязі пошкоджено вікна в будинках.

Для ударів по Харківщині окупанти застосували одну ракету, тип якої встановлюється, чотири КАБи, дев’ять БпЛА «Герань-2», один БпЛА «Ланцет», шість БпЛА «Молнія», шість FPV-дронів та 17 БпЛА, тип яких встановлюється.

