росіяни збили власний розвідувальний безпілотник «Елерон-3» і нанесли на нього український прапор з метою отримати нагороди замість доган

Але їм здалося мало, тож вони намалювали ще «Балкенкройц», «Balkenkreuz», знак, який Вермахт і Люфтваффе наносили на різні зразки військової техніки.

Ніщо не видавало в їхніх діях ознак інформаційно-психологічної спецоперації, крім написів російською мовою на крилі, які вони полінувались замалювати.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/68613

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