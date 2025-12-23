Російські БпЛА «Молнія» атакували Золочівську громаду

Сьогодні, 23 грудня, російські військові двічі атакували безпілотниками Золочівську громаду Харківської області. Для ударів окупанти застосували БпЛА «Молнія».

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

Близько 12:00 росіяни вдарили по селу Клинова-Новоселівка. У результаті удару пошкоджено дах, вікна та двері у приватному будинку, господарчі споруди та енергомережі.

О 13:10 російські війська атакували селище Золочів. Пошкоджень зазнали дах, вікна та двері у двох приватних будинках й господарчі споруди.

Інформація про постраждалих не надходила.

