росія системно зловживає дипломатичним статусом, перетворюючи свої місії на елементи гібридної війни. Порушення Віденської конвенції та використання дипломатичного прикриття для саботажу стали звичною практикою кремля.

● Показовою є ситуація в Польщі. Попри рішення МЗС про відкликання дозволу на діяльність російського консульства в Гданську, рф відмовляється залишити будівлю. російська сторона маніпулює дипломатичним статусом, заявляючи про «проживання адміністративно-технічного співробітника». Додатково з'ясувалося, що рф не сплачувала орендну плату з 2013 року. Така неповага до суверенітету Польщі посилює недовіру на тлі підозр у російських диверсіях на польській транспортній інфраструктурі.

● Крім того, у грудні Німеччина офіційно звинуватила росію у кібератаках, саботажі та втручанні у внутрішні політичні процеси. Атака на німецьку систему авіаційної безпеки у 2024 році пов'язана з угрупованням APT28 (Fancy Bear), яке має зв'язки з гру. Німецькі служби також зафіксували скоординовані дезінформаційні кампанії під час виборів у лютому 2025 року.

❗️Сукупність цих фактів підтверджує, що російська дипломатія дедалі більше виконує роль прикриття для розвідки, (https://t.me/CenterCounteringDisinformation/15778) кібероперацій та інформаційних атак, що прямо суперечить міжнародному праву.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/16616

Новости портала «Весь Харьков»