російські дипломати як інструмент гібридної агресії
росія системно зловживає дипломатичним статусом, перетворюючи свої місії на елементи гібридної війни. Порушення Віденської конвенції та використання дипломатичного прикриття для саботажу стали звичною практикою кремля.
● Показовою є ситуація в Польщі. Попри рішення МЗС про відкликання дозволу на діяльність російського консульства в Гданську, рф відмовляється залишити будівлю. російська сторона маніпулює дипломатичним статусом, заявляючи про «проживання адміністративно-технічного співробітника». Додатково з'ясувалося, що рф не сплачувала орендну плату з 2013 року. Така неповага до суверенітету Польщі посилює недовіру на тлі підозр у російських диверсіях на польській транспортній інфраструктурі.
● Крім того, у грудні Німеччина офіційно звинуватила росію у кібератаках, саботажі та втручанні у внутрішні політичні процеси. Атака на німецьку систему авіаційної безпеки у 2024 році пов'язана з угрупованням APT28 (Fancy Bear), яке має зв'язки з гру. Німецькі служби також зафіксували скоординовані дезінформаційні кампанії під час виборів у лютому 2025 року.
❗️Сукупність цих фактів підтверджує, що російська дипломатія дедалі більше виконує роль прикриття для розвідки, (https://t.me/CenterCounteringDisinformation/15778) кібероперацій та інформаційних атак, що прямо суперечить міжнародному праву.
Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/16616