Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:21
Просмотров: 80

російські дипломати як інструмент гібридної агресії

російські дипломати як інструмент гібридної агресії

росія системно зловживає дипломатичним статусом, перетворюючи свої місії на елементи гібридної війни. Порушення Віденської конвенції та використання дипломатичного прикриття для саботажу стали звичною практикою кремля.

● Показовою є ситуація в Польщі. Попри рішення МЗС про відкликання дозволу на діяльність російського консульства в Гданську, рф відмовляється залишити будівлю. російська сторона маніпулює дипломатичним статусом, заявляючи про «проживання адміністративно-технічного співробітника». Додатково з'ясувалося, що рф не сплачувала орендну плату з 2013 року. Така неповага до суверенітету Польщі посилює недовіру на тлі підозр у російських диверсіях на польській транспортній інфраструктурі.

● Крім того, у грудні Німеччина офіційно звинуватила росію у кібератаках, саботажі та втручанні у внутрішні політичні процеси. Атака на німецьку систему авіаційної безпеки у 2024 році пов'язана з угрупованням APT28 (Fancy Bear), яке має зв'язки з гру. Німецькі служби також зафіксували скоординовані дезінформаційні кампанії під час виборів у лютому 2025 року.

❗️Сукупність цих фактів підтверджує, що російська дипломатія дедалі більше виконує роль прикриття для розвідки, (https://t.me/CenterCounteringDisinformation/15778) кібероперацій та інформаційних атак, що прямо суперечить міжнародному праву.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/16616

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Понад 30 тис. дітей з ТОТ дистанційно навчаються в українських школах, – МОН
Сегодня 09:24    22
Уряд ухвалив пакет рішень для зміцнення українського ОПК
Сегодня 09:14    38
Харківщина 24 грудня
Сегодня 08:57    64
Збито/подавлено 60 ворожих БПЛА
Сегодня 08:48    50
російська влада хоче далі в ґеймінг: мріють про свій Call of Duty — з «правильними» мішенями
Сегодня 08:44    65
Україна просить про екстрадицію з Польщі вченого рф, який займався розкопками в Криму – ЗМІ
Сегодня 08:14    81
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 24 грудня 2025 року від ДСНС
Сегодня 08:11    75
Оперативна інформація станом на 08:00 24.12.2025 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:06    93
Кібератака паралізувала поштову службу Франції напередодні Різдва, заблокувавши доставку та онлайн-платежі
Сегодня 08:05    70
Інформація про «масову втечу українських військових» і «прорив армії рф на Сумщині» — фейк
Сегодня 07:43    80
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 