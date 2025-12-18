російські літаки вже не підлітають близько до наших катерів, бо є серйозна ймовірність бути збитими, — розвідник “Тринадцятий”

Командир спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 з позивним “Тринадцятий” у коментарі для Оборонки розповів про еволюцію застосування морських безпілотників та про те, як злагоджена робота підрозділів воєнної розвідки дозволила Україні здобути перевагу на морі.

За його словами, на початковому етапі гелікоптери противника становили серйозну загрозу для морських операцій українських розвідників. У відповідь на це українські інженери розробили морські дрони, оснащені турелями та ракетним озброєнням: зенітними ракетами Р-73 та AIM-9 Sidewinder.

“Після цього ворог взагалі перестав застосовувати проти нас вертольоти, бо зрозумів, що це легка мішень для наших ракет. Ми нав'язали ворогу умови, за яких він був змушений адаптуватися до наших дій та почати використовувати літаки. Але і це рішення не було вдалим”, — зазначає Тринадцятий.

Для виявлення українських безпілотників армія держави-агресора залучає майже всі доступні авіаційні платформи в Криму: від транспортних і морських літаків до винищувачів. Зменшити присутність росіян у повітрі допомагає ефективна взаємодія Group 13 з побратимами з іншого спецпідрозділу ГУР – “Примари”.

Лише за останні місяці системні удари “Примар” по аеродромах у тимчасово окупованому Криму знищили морські літаки Бе-12, транспортні Ан-26, винищувач МіГ-29 та інший авіатранспорт противника. Це суттєво обмежує можливості росіян щодо повітряної розвідки та відстеження маршрутів морських дронів.

Протидіяти українським дронам росіяни намагаються здалеку – за словами Тринадцятого, ефективність таких вильотів залишається невисокою.

“Сьогодні літаки вже не підлітають безпосередньо до наших катерів — вони розуміють, що ризик бути збитими надто високий. Іноді намагаються завдати удару з великої дистанції, але в більшості випадків ракети чи бомби не досягають цілі. Вони просто розряджаються і пусті повертаються на аеродром”, — підсумував командир Group 13.

