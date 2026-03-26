російські спецслужби активізували моніторинг місцевих груп для виявлення проукраїнських мешканців

Використовуючи технічні вразливості месенджера, вони перевіряють підписки та спільні чати користувачів, щоб звинуватити їх у «зраді».

Схема провокації:

▶️Агенти ФСБ розпалюють конфлікти в коментарях, виманюючи на «розмову».

▶️Паралельно в мережу зливають персональні дані: фото, адреси та номери телефонів.

Мета — фізична розправа або примус до співпраці.

За даними ЦНС, нещодавно таку тактику застосували в Дніпрорудному на Запоріжжі, через що люди були змушені терміново змінювати номери та місце проживання.

