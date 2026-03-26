російські спецслужби активізували моніторинг місцевих груп для виявлення проукраїнських мешканців

Використовуючи технічні вразливості месенджера, вони перевіряють підписки та спільні чати користувачів, щоб звинуватити їх у «зраді».

Схема провокації:

▶️Агенти ФСБ розпалюють конфлікти в коментарях, виманюючи на «розмову».

▶️Паралельно в мережу зливають персональні дані: фото, адреси та номери телефонів.

Мета — фізична розправа або примус до співпраці.

За даними ЦНС, нещодавно таку тактику застосували в Дніпрорудному на Запоріжжі, через що люди були змушені терміново змінювати номери та місце проживання.

▶ ️Деталі – на сайті ЦНС (https://sprotyv.org.ua/fsb-peresliduie-ukraintsiv-u-telegram-hrupakh-na-tot/)

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/8395

Читайте ещё:

Ще мінімум 5 років занепаду: що чекає ЖКГ росії до 2030-го
Сегодня 10:57    19
БЕБ - шахраї фальсифікували кондитерку
Сегодня 10:45    38
Схема на мільйон: на Закарпатті підприємець ввозив авто як «гуманітарку» для ЗСУ та продавав їх
Сегодня 10:37    48
росія хоче узаконити крадене: від побутових крадіжок до автомобілів із ЄС
Сегодня 10:27    46
БЕБ викрило розкрадачів бюджету на допомогу армії
Сегодня 10:16    47
У рф мілітаризацію нового покоління починають уже з дитсадка
Сегодня 10:05    60
Жителька Одещини намагалась переправити тандем липових військових за кордон
Сегодня 09:46    58
БЕБ викрило шахрайку
Сегодня 09:37    59
Верховна Рада ратифікувала угоду з Європейським інвестиційним банком про €230 млн на відновлення доріг
Сегодня 09:27    82
Зникнення дітей у Криму: окупаційна «поліція» ігнорує виклики
Сегодня 09:16    95
Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 