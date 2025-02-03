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російські тварини вбивають тварин

російські тварини вбивають тварин

Унікальний заповідник "Асканія-Нова" зараз окупований. Це найстаріший степовий біосферний заповідник планети, найбільша європейська степова заповідна територія. Тут живе єдине у Європі стадо американських бізонів, дикі коні Пржевальського та багато інших унікальних тварин.

Через швидку окупацію "Асканія-Нова" не зазнала значних руйнувань, та війна все одно принесла туди смерть. На території заповідника розміщуються російські військові, і техніка лякає тварин, відомо про загибель антилопи нільгау, що в паніці зламала шию об огорожу. Окупанти нездатні організувати компетентний догляд за тваринами, і деякі загинули від переохолодження.

Відомо про викрадення рідкісних тварин — їх вивезли до російських заповідників та до Криму.

Більше про стан заповіднику в нашій інфографіці.

У нашому дослідженні "російсько-українська війна: вплив на довкілля" є кейси і інших заповідних територій, які зазнали шкоди від росіян.

▶ ️Завантажуйте повне за посиланнями: українською (https://www.topleadprojects.com/ukrainian-war-in-ua-environment-2024), англійською (https://www.topleadprojects.com/eng-2024-ua-war-environmental-impact).

Джерело: https://t.me/uawarinfographics/4498

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