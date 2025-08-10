Надзвичайне
російські видавці повертаються на міжнародні ярмарки під чужим іменем

Після 2022 року видавцям з рф заборонили участь у міжнародних заходах. Але з 2023-го ситуація почала змінюватися: росіяни поступово повертаються на книжкові ярмарки, приховуючи свою приналежність або діючи через закордонні компанії-посередники.

Про це у колонці для «Читомо» написала очільниця Українського інституту книги Олександра Коваль.

Український інститут книги закликає владу відновити та посилити санкції проти російських видавництв і авторів. Тільки після цього можна буде офіційно звертатися до урядів інших країн із вимогою обмежити їхню присутність на культурних ринках.

Також триває робота над:

● блокуванням продажу прав на міжнародні бестселери до рф;

● моніторингом видавництв, що підтримують російські наративи.

Нагадаємо, раніше в Україні заблокували інтернет-магазин «Книгоград», який працював анонімно й поширював книги з російською пропагандою. Під блокування також потрапили сайти «Лідер-букс», «Барракуда» та «Книжкова хата».

Джерело: https://t.me/spravdi/48402

