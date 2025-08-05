Російська армія полює на людей: Зеленський відреагував на нічні удари по Україні

Цієї ночі росіяни вдарили по Україні балістикою та майже півсотнею БпЛА, більшість із яких – російсько-іранські «шахеди».

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

У Лозовій на Харківщині росіяни вдарили понад 25 «шахедами» по цивільній інфраструктурі. Пошкоджена залізниця – депо, вокзал. Через удари одна людина загинула. Ще десятеро людей постраждали, серед них двоє дітей.

Також під обстрілами цієї ночі перебували Запорізька, Одеська та Сумська області.

«У селі Біленьке Запорізького району окупанти вдарили просто по людях FPV-дронами. Двоє людей постраждали. Знову російська армія полює на людей, щоб залякати прифронтові міста й громади», – написав Зеленський.

Агентство Телевидения Новости