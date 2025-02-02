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російська авіація завдала удару КАБом по інтернату в Суджі

російська авіація завдала удару КАБом по інтернату в Суджі

Близько 18.00 01 лютого 2025 року російська авіація завдала удару із застосуванням керованої авіабомби по місцю тимчасового проживання цивільного населення (вул. Леніна, 7, СУДЖА, рф) – триповерховому будинку колишнього інтернату, в якому перебувало 86 цивільних осіб місцевого населення та пункт Національної поліції України з 4 поліцейськими.

Внаслідок завдання удару зруйнована центральна частина будинку. Станом на 21.00 виявлено 4 загиблих, 4 важких поранених та близько 80 цивільних осіб, які не постраждали.

Важкопоранених евакуйовано до стабілізаційних пунктів з метою надання медичної допомоги та подальшої евакуації до лікарні.

Бити бомбами по мирному населенню – фірмовий почерк російських злочинців! Навіть коли мирне населення — місцеві мешканці, росіяни.

Вже традиційно, численні російські пабліки звинувачують в ударі Україну. Не вийде! Є беззаперечні докази та результати об’єктивного контролю, що удар здійснено російською тактичною авіацією.

До вашої уваги скріншоти із системи «Віраж-планшет» із траєткторією польоту російської керованої авіаційної бомби.

Покарання буде, за все!

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/20464

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