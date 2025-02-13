російська окупація ЗАЕС створює постійні ризики катастрофи
Центр стратегічних комунікацій пояснює
11 лютого внаслідок російських обстрілів було знеструмлено одну з двох ліній живлення Запорізької АЕС.
▶️ Наразі ЗАЕС, незаконно окупована росією, з’єднана з енергосистемою України лише однією лінією електропередач, що створює загрозу блекауту на станції.
▶️ російська окупація ЗАЕС створює постійні ризики атомної катастрофи, адже агресор розміщує на території ЗАЕС військову техніку і боєприпаси.
▶️ москва ігнорує заклики МАГАТЕ щодо демілітаризації території станції і перешкоджає ротації місії МАГАТЕ на ЗАЕС.
▶️ У грудні 2024 року російський дрон атакував службовий автомобіль МАГАТЕ, який прямував до окупованої ЗАЕС.
▶️ Захоплення росією ЗАЕС – це безпрецедентний випадок захоплення найбільшої у Європі АЕС і перетворення її на військову базу.
Джерело: https://t.me/spravdi/44968