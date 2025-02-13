російська окупація ЗАЕС створює постійні ризики катастрофи

Центр стратегічних комунікацій пояснює

11 лютого внаслідок російських обстрілів було знеструмлено одну з двох ліній живлення Запорізької АЕС.

▶️ Наразі ЗАЕС, незаконно окупована росією, з’єднана з енергосистемою України лише однією лінією електропередач, що створює загрозу блекауту на станції.

▶️ російська окупація ЗАЕС створює постійні ризики атомної катастрофи, адже агресор розміщує на території ЗАЕС військову техніку і боєприпаси.

▶️ москва ігнорує заклики МАГАТЕ щодо демілітаризації території станції і перешкоджає ротації місії МАГАТЕ на ЗАЕС.

▶️ У грудні 2024 року російський дрон атакував службовий автомобіль МАГАТЕ, який прямував до окупованої ЗАЕС.

▶️ Захоплення росією ЗАЕС – це безпрецедентний випадок захоплення найбільшої у Європі АЕС і перетворення її на військову базу.

Джерело: https://t.me/spravdi/44968

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