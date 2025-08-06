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російська пропаганда активно використовує штучний інтелект для створення фейкових новин і маніпуляцій.

російська пропаганда активно використовує штучний інтелект для створення фейкових новин і маніпуляцій.

▫️Один із останніх прикладів — поширення в мережі X повідомлень про нібито захоплення двох британських офіцерів в Україні. Пропагандисти стверджують, що їх затримали російські спецпризначенці. Однак це — класичний фейк, згенерований за допомогою ШІ. Це підтверджує й Community Note на платформі X, де зазначено, що зображення створене штучно й не підкріплене жодними перевіреними доказами.

Такі повідомлення часто виглядають реалістично та стрімко поширюються в соцмережах, оскільки сприймаються як достовірна інформація. Але відсутність фактів, документів чи будь-яких підтверджень свідчить про дезінформаційний характер таких вкидів.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/15202

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