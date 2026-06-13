російська пропаганда бреше про розселення з аварійного житла на ТОТ

російська пропаганда радісно звітує про запуск програми розселення з аварійного житла на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Проте за цим пафосом стоять мізерні цифри, які ніяк не здатні перекрити масштаби гуманітарної катастрофи на ТОТ.

● Віцепрем'єр рф марат хуснуллін оголосив, що до кінця 2027 року планується розселити 2 200 людей. Наразі окупанти схвалили заявки на розселення лише для понад 1 200 осіб. Ці показники виглядають просто нікчемно на тлі сотень тисяч зруйнованих і пошкоджених будинків у Бахмуті, Авдіївці, Покровську, Вугледарі та інших містах, які російська армія буквально стерла з лиця землі.

● Показово й те, що частина Донецької та Луганської областей перебуває під російською окупацією ще з 2014 року. Увесь цей час житловий фонд там системно деградував, але доля мешканців аварійних будинків у кремлі нікого не хвилювала.

❗️ Ця програма є виключно елементом пропаганди. У такий спосіб москва намагається створити брехливу картинку «турботи» про населення ТОТ, при цьому не вирішуючи реальних проблем.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/18264

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