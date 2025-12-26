російська пропаганда поширює фейк від імені ISW, буцімто лише 30% ядерних сил Франції «придатні до використання»

Насправді Інститут вивчення війни (ISW) не публікував жодних матеріалів із подібними оцінками. На офіційному сайті та в соціальних мережах ISW відсутні згадки про «30% готовності» французького ядерного арсеналу. Крім того, ISW не займається технічним аудитом ядерних сил країн НАТО — це не входить до профілю інституту.

Фейк побудований за типовою схемою кремля: вигадане повідомлення від авторитетної західної інституції використовується для дискредитації Франції, її обороноздатності та Президента Емманюеля Макрона (https://t.me/CenterCounteringDisinformation/15505), а також для створення ілюзії «слабкості НАТО».

Мета таких вкидів — підірвати довіру до європейських інституцій.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/16637

