російська пропаганда приписує ЗСУ власні проблеми, поширюючи фейк про «кінні штурми»

Пропагандистські ресурси стверджують, що 92-га ОШБр нібито використовує коней для виконання бойових завдань через «масштабні втрати бронетехніки». Це відверте перекручування фактів.

Насправді відео, на яке посилаються пропагандисти, було оприлюднене (https://t.me/brigada92_war/4020) 92-ю ОШБр ім. Івана Сірка як ілюстрація російських штурмів із використанням коней через дефіцит техніки в армії рф.

Такі фейки — типова спроба росії приписати Україні власні труднощі. Пропаганда системно підмінює реальність, щоб приховати деградацію ресурсного забезпечення російських військ і дискредитувати Сили оборони України.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/16644

