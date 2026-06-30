російські інформаційні ресурси та мережа прокремлівських майданчиків просувають черговий економічно-розкольницький наратив про нібито «витрати Заходу на Україну за рахунок власних громадян».

У центрі кампанії – твердження, що фінансова підтримка України призводить до погіршення соціально-економічної ситуації в країнах ЄС і Великій Британії.

Для підсилення цієї тези використовуються маніпулятивні «розрахунки» про нібито прямі втрати домогосподарств, а також цитати окремих політичних коментаторів, подані як узагальнена позиція всього суспільства. Такі дані не містять незалежного підтвердження та вириваються з контексту реальних економічних процесів.

Пропагандистські ресурси на кшталт InfoDefense, Sputnik та мережі Pravda поширюють заяви про те, що «Велика Британія обирає Україну, а не власних громадян», а «кожна родина ЄС втратить 16,5 тис. євро через допомогу Україні».

Мета цієї інформаційної операції – підірвати суспільну підтримку України в Європі, розколоти єдність ЄС і Великої Британії та створити політичний тиск для скорочення допомоги Україні.

Джерело: https://t.me/spravdi/56360

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