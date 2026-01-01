російська пропаганда запустила наратив про «вкрадений владою Новий рік» в Україні

● Пропагандистські Telegram-канали скоординовано вкинули хвилю однотипних дописів щодо безпекових обмежень у новорічну ніч в Україні. Автори цих повідомлень вдаються до відвертої маніпуляції та стверджують, що Президент України Володимир Зеленський нібито «заборонив Новий рік», «позбавив українців свят» і «посилив репресії» у святкову ніч.

● Маніпуляція побудована на навмисному перекручуванні фактів. Комендантська година, заборона феєрверків і посилене патрулювання — це не примха влади і не «скасування свят», а стандартні заходи безпеки в умовах повномасштабної війни.

❗️Ключовий момент, який пропаганда свідомо замовчує: усі ці обмеження є наслідком російської агресії проти України. Саме росія хоче «вкрасти свята» в українців, а подібними інформаційними операціями намагається зняти із себе відповідальність.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/16688

Новости портала «Весь Харьков»