російська пропаганда знову про «продаж Україною західної зброї на чорному ринку»

російська пропаганда активізувала давню дезінформаційну кампанію про нібито «продаж Україною західної зброї на чорному ринку», використовуючи контекст подій на Близькому Сході

● Проросійські акаунти у соцмережах поширюють відео, нібито створене Інститутом вивчення війни (ISW), в якому стверджується, що Україна буцімто продавала західне озброєння на чорному ринку, а тепер ця зброя використовується у конфлікті на Близькому Сході. Також у ролику заявляється, що Україна пропонує допомогу союзникам у боротьбі з іранськими безпілотниками, «щоб замʼяти скандал».

✅ Насправді це сфальсифікований матеріал. На офіційних ресурсах ISW немає такого відео. Йдеться про типову тактику російської пропаганди — створення підробленого контенту під виглядом матеріалів авторитетних західних медіа, організацій чи аналітичних центрів.

● Брехня про «продаж Україною західної зброї» просувається (https://t.me/CenterCounteringDisinformation/17283) російською пропагандою з початку повномасштабного вторгнення рф у 2022 році. За весь цей час так і не зʼявилося жодних доказів щодо таких звинувачень — постійний моніторинг з боку партнерів та регулярні перевірки не виявляють порушень у використанні Україною західного озброєння.

❗️ росія системно намагається підірвати довіру союзників до України та зменшити її міжнародну військову підтримку, вигадуючи фейки, повʼязані з резонансними міжнародними подіями. Центр раніше вже фіксував хвилю фейків (https://t.me/CenterCounteringDisinformation/17336) про Україну, повʼязаних з подіями на Близькому Сході.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/17423

