Російський дрон ударив по Харківському району: пошкоджено будинки

11 березня близько 14:00 у місті Дергачі Харківського району зафіксували влучання російського безпілотника. Обійшлося без постраждалих.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

За його словами, спочатку перевірялася інформація про можливі руйнування та постраждалих. Мешканців міста закликали залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Згодом Задоренко повідомив, що внаслідок удару постраждалих немає.

У результаті атаки пошкоджено щонайменше три приватні будинки. На місці події працюють екстрені служби.

Попередньо встановлено, що російські війська атакували Дергачі безпілотником «шахед».

Агентство Телевидения Новости