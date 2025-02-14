російський дрон знову залетів у Молдову

МЗС Молдови викликало посла рф, щоб висловити протест проти порушення національного повітряного простору дронами та вимагати пояснень

- У ніч проти 13 лютого під час масованої атаки росії на українські регіони на територію Молдови залетіло кілька дронів, один з яких вибухнув. МЗС країни засудило це.

"Ці інциденти становлять серйозну загрозу безпеці наших громадян, а також стабільності в регіоні. На щастя, ніхто не постраждав, але подібні порушення повітряного простору Молдови неприйнятні і миритися з цим не можна", – додали у відомстві

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/57457

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