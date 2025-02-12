Російський ракетний удар по Києву. Оперативна інформація

12 лютого під ранок російські війська завдали ракетного удару по столиці. Рятувальники ліквідовують наслідки атаки в Оболонському, Святошинському та Голосіївському районах.

Оболонський район: сталось руйнування у двох офісних будівлях, в одній із них виникла пожежа. Займання ліквідовано.

На жаль, одна людина загинула та одна постраждала.

Святошинський район: сталось загоряння на даху багатоповерхівки. Пожежу ліквідовано.

Голосіївський район: сталось загоряння у двоповерховій складській будівлі. Ліквідація пожежі триває.

Загалом на місцях подій наразі працює понад 80 рятувальників та 17 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Джерело: https://dsns.gov.ua

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