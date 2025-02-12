Російський ракетний удар по Києву. Оперативна інформація
12 лютого під ранок російські війська завдали ракетного удару по столиці. Рятувальники ліквідовують наслідки атаки в Оболонському, Святошинському та Голосіївському районах.
Оболонський район: сталось руйнування у двох офісних будівлях, в одній із них виникла пожежа. Займання ліквідовано.
На жаль, одна людина загинула та одна постраждала.
Святошинський район: сталось загоряння на даху багатоповерхівки. Пожежу ліквідовано.
Голосіївський район: сталось загоряння у двоповерховій складській будівлі. Ліквідація пожежі триває.
Загалом на місцях подій наразі працює понад 80 рятувальників та 17 одиниць пожежно-рятувальної техніки.
Джерело: https://dsns.gov.ua