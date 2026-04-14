російський рекет у Геніческу

Генічеськ, вулиця Дружби Народів, 64. 70 підприємців раптом дізналися, що їхні магазини та склади їм більше не належать. Тепер це майно "Херсонської УК ОРТК", а за право працювати у власному приміщенні власникам виставили цінник: від 25 до 100 тисяч рублів щомісяця.

Що це означає на практиці:

● російський реєстр – це сміття. Можна скільки завгодно перереєстровувати майно за правилами рф – це не рятує від рейдерства.

● Це не закон, це рекет. Вчора ви були власником, сьогодні – орендар, завтра – ніхто. Жодних судів, жодних компенсацій.

● Бізнес – лише доти, поки він цікавий окупантам. Якщо ви "пригріли" гарне місце – його заберуть під надуманим приводом "націоналізації".

Лояльність не захищає. Влада на окупованих територіях прийшла не наводити лад, а витискати все до копійки.

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/8463

Новости портала «Весь Харьков»