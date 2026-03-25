російський супутник-шпигун "завис" біля Intelsat-39, який забезпечує зв'язок в Європі

"Ці сцени ніби зійшли прямо з фільму про Джеймса Бонда: російський супутник зараз відстежує європейські супутники. російський супутник летить так близько до європейських, що може перехопити їхній зв'язок, заявляє командувач космічного командування Збройних сил Німеччини. Цілком ймовірно, що росія підслуховує обговорення німецьких військових в результаті цього маневру", – пише швейцарське видання Neue Zürcher Zeitung.

Йдеться насамперед про російський супутник "Луч-2", який був запущений у космос у 2023. Він зупинився поблизу кількох європейських супутників зв'язку, а у 2025 році супутник-шпигун наблизився і зупинився біля супутника Intelsat-39, де залишається досі. За даними видання, Intelsat-39 забезпечує покриття інтернетом та мобільним зв'язком Європу та деяку частину Африки. Кожен, хто наблизиться до Intelsat-39, може прочитати дані, які через нього передаються.

"Європейські військові представники та органи безпеки спілкуються, принаймні частково, через цивільні, незашифровані супутники, такі як Intelsat-39. Доступних безпечних з'єднань просто замало, – пише NZZ. – Німецькі збройні сили (Бундесвер) підтвердили використання Intelsat-39. Яку інформацію Бундесвер передає через супутник, невідомо, але минулі інциденти показали, що персонал Бундесверу іноді недбало ставиться до передачі конфіденційної інформації. Наприклад, два роки тому високопоставлені військові офіцери обговорювали постачання зброї Україні, а росіяни підслуховували".

Експерти згодні з тим, що російський супутник, який шпигує за Intelsat-39 може перехоплювати команди керування. російські техніки можуть потім імітувати ці сигнали та надсилати команди на Intelsat-39, змушуючи його змінювати траєкторію або віддалятися від Землі. Будь-яка з цих дій може зробити супутник непридатним для використання. Так само можна вивести з ладу інші супутники, до яких наближався "Луч-2".

● Наразі в ЄС думають, яким чином захистити свої супутники в космосі. Зокрема, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що потрібно розробити супутники-вартові. Вони могли б бути встановлені біля особливо важливих військових або комунікаційних супутників. Ці космічні вартові могли б проводити розвідку і за потреби стріляти снарядами або лазерами по ворожих супутниках.

"Ймовірно, пройде кілька років, перш ніж такі системи запрацюють. Крім того, плани європейців досі не є конкретними. Тому наразі європейська космічна інфраструктура залишатиметься беззахисною перед російським глушінням та прослуховуванням. Тим часом російське космічне агентство вже запустило в космос ще два супутники – аналогічні "Луч-2", – підсумовує видання.

Джерело: espreso.tv

Новости портала «Весь Харьков»