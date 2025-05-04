російські телеканали, держагентства і z-ресурси фактично мовчать про той факт, що Трамп останнім часом почав різко і головне – регулярно критикувати путіна. Особливо після зустрічі з президентом України на похоронах Папи Римського. росЗМІ лише констатують цей факт, пояснюючи, що Трампа нібито «отруїли демонічні сили Зеленського».

Головні кремлівські «телекнопки» повністю проігнорували вимогу Трампа до путіна «припинити стріляти, сісти і підписати угоду». Так само майже повністю була проігнорована заява президента США 28 квітня про те, що «дії путіна можуть підштовхнути мене до більшої підтримки України».

Зате великого розголосу у росЗМІ набула «таємниця третього стільця», на якому під час бесіди Трампа і Зеленського мав буцімто сидіти президент Франції і якого очільник Білого дому нібито вигнав.

Цю брехню, яку розповсюджували росЗМІ, особисто спростував Макрон: «У мене не було запланованої зустрічі з Трампом. Ми поговорили кілька хвилин у базиліці Святого Петра. Я сказав йому: «Нам потрібно бути набагато жорсткішими з росіянами». І закликав Трампа і Зеленського відновити діалог, заснований на довірі, а також обговорити плани на найближчі тижні, що вони і зробили. А стілець перекладача прибрали, тому що Зеленський вважав за краще розмовляти з Трампом англійською».

«Потім я знову поговорив із Зеленським і з Трампом. І знову сказав йому, що нам потрібно жорсткіше підштовхувати путіна до припинення вогню. Ми маємо бути готові разом посилити наші вимоги до росії. Я вірю, що завдяки зустрічі у Ватикані ми досягли успіху в тому, щоб перенести тиск на росію», — заявив Макрон.

Тому росЗМІ зрештою доведеться визнати очевидне: Трамп дійсно роздратований. Але не Макроном, а путіним, який пропонує кількаденні «перемир’я», а не постійне та всеосяжне припинення вогню, на якому наполягають європейські лідери, Трамп і Зеленський.

Джерело: https://t.me/spravdi/46445

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